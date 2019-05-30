Ученые объяснили, чем полезны занятия сексом во время менструации

Во время менструаций влагалище является более влажным в силу естественных процессов, отметили учёные.

Многие партнёры отказываются от интимных радостей в те периоды, когда женщины проходят через месячные циклы.

Однако эксперты из Германии убеждены, что секс во время менструаций имеет немало преимуществ для здоровья, пишет MedikForum.

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1. Уменьшает уровень менструальных болей.Тазовые мышцы во время занятий сексом сокращаются, и тем самым уровень характерных болей (спазмов) в данной зоне тела, которые обычно наблюдаются при менструациях, ощутимо снижается.

2. Естественная смазка. Во время менструаций влагалище является более влажным в силу естественных процессов, так что женщина испытывает больше приятных ощущений при занятиях сексом.

3. Снижает уровень стресса. Когда человек достигает оргазма, его мозг выбрасывает в кровь гормоны счастья. Тем самым снижается уровень стресса.

4. Уменьшает продолжительность менструаций. Наблюдения показывают, что сокращение тазовых мышц, которые происходят во время секса и оргазма, способствуют более быстрому завершению самого периода месячных за счет удаления из матки формирующегося там содержимого.

Ранее ученые выяснили, что самая насыщенная половая жизнь у молодых людей до 29 лет. В среднем они имеют 112 половых контактов в год, или два раза в неделю.