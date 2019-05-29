Сексолог назвала самые горячие эрогенные зоны у мужчин
Эрогенные зоны – те места на нашем теле, которые дарят любовь и наслаждение. Места, имеющие большую чувствительность, чем другие точки тела.
Вопреки распространенному мнению, что мужчин возбуждают только точечные прикосновения и ласки полового члена, сексолог Светлана Грабова назвала "Здоровью 24" другие горячие точки.
1. Внутренняя поверхность бедер
Стимулирование этой эрогенной зоны активизирует приток крови к половым органам партнера и станет хорошим началом секса.
2. Ягодицы и копчик
Стимуляция зоны копчика и поясничного отдела у мужчины вызывает прилив крови к органам таза и обеспечивает длительность любовной игры.
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3. Мостик любви
Это участок между яичками и анусом. Вероятно, по словам сексолога, это наиболее чувствительная эрогенная зона мужчины. И эффект будет практически от любых прикосновений.
4. Грудь
На мужской груди нервные окончания располагаются неравномерно — возле сосков их много, по бокам от сосков — меньше. Чтобы активировать эту эрогенную зону, сексолог советует использовать ароматическое масло.
5. Стопы и пальцы ног
На стопах есть активные точки, которые тонизируют кровообращение в нижней части туловища. Поэтому эксперт советует сделать легкий массаж мужчине.⠀
6. Уздечка члена
На этом участке очень много нервных окончаний, поэтому действовать надо нежно, чтобы не вызывать болевых ощущений.