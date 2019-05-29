Как оказалось, обычные поцелуи могут представлять скрытую угрозу. Существует риск подцепить такую же половую болезнь, как и во время занятий сексом – гонорею.

Австралийские исследователи выяснили, что поцелуи могут быть опасными для здоровья. Все дело в том, что во время так называемого французского поцелуя один партнер может заразить другого гонореей.

Об этом рассказал исследователь Эрик Чау из Университета Монаша, пишет "Здоровье 24".

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Наблюдение за здоровьем 3677 мужчин показало, что и секс, и поцелуи ассоциировали с риском передачи гонореи.

Заболевания обнаружили и у тех, кто только целовался. Среди заразившихся, которые практиковали и секс, и поцелуи, были и те, кто пользовался презервативом – предотвратить заражение оральной формы гонереи не удалось. Исследователи планируют провести клинические испытания, чтобы выяснить, может ли использование ополаскивателя для рта снизить риск передачи инфекции.

Стоит отметить, что гонорею становится все сложнее лечить, дело в том, что ее возбудитель становится устойчивым к большинству антибиотиков и тем самым прогрессирует в супергонорею.

Ранее эксперты составили список, который поможет развить фантазию и предложить партнеру интересный сексуальный досуг.