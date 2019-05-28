Эксперты назвали 9 оригинальных идей для секса

Воспользуйтесь советами экспертов, как разнообразить интимную жизнь.

Если секс перестал быть разнообразным, пора придумать что-то новенькое.

Эксперты Cosmo составили список, который поможет развить фантазию и предложить партнеру интересный досуг.

1. Поза 69

Она хороша тем, что вы оба доставляете и получаете удовольствие одновременно. Кроме того, она подходит партнерам любой ориентации.

2. Эротический массаж

Никаких особых знаний для этого не нужно, только мягкие ладони и некоторое понятие об эрогенных зонах.

3. Секс в душе

Да, это не самый простой способ провести вечер, зато вам точно будет что вспомнить.

4. Секс в машине

Еще одна задача для смелых духом. Только не забудьте припарковаться в укромном месте.

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5. Ролевые игры

Полет фантазии буквально ничем не ограничен. Всегда можно придумать новый вариант.

6. Новое белье

Или эротичное одеяние. Тогда фантазия партнера разыграется с огромной вероятностью.

7. Парные секс-игрушки

Внесут разнообразие в серые будни, поскольку вы можете удаленно управлять удовольствием друг друга.

8. Просмотр фильмов 18+

Скорее всего, вы делали это поодиночке и давно. Пора выйти на новый уровень!

9. БДСМ

Начинать со сложных маневров не нужно, а вот наручники и плетка (или их вариации) лишними не будут.