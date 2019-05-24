Эксперт рассказала, как распознать сексуального партнера-эгоиста

Многие эгоисты нежны и чувственны только к пику наслаждения, но пика своего, отмечает эксперт.

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Сексуальный эгоист – это человек, действия которого во время полового акта направлены только на получение своего собственного удовольствия, игнорируя чувства партнера.

Такой секс становится примитивным. Сексолог Екатерина Федорова отмечает, что при этом получить удовольствие обоим партнерам очень сложно, пишет "Здоровье 24".

Какие бывают признаки сексуального эгоизма

1. Отсутствие прелюдии

Партнера не волнует степень вашего возбуждения, ваше настроение и ваши желания. Ему важно лишь то, что он чувствует и как ему комфортно.

2. Критика

Он постоянно критикует вашу внешность, ваше поведение в постели, ваши предпочтения.

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3. Скорость

Здесь ни о нежности, ни о чувственности речи не идет. Человек быстрый настолько, что женщина даже опомниться не успевает. Если он не считает это проблемой, то от такого партнера нужно держаться как можно дальше.

4. Твой оргазм – твои проблемы

Многие эгоисты нежны и чувственны только к пику наслаждения, но пика своего. О том, что вы не против тоже испытать оргазм, ему думать не обязательно. Это ваши проблемы.

5. Ты – мне, а я – никому

Он уверен, что массаж, оральные ласки вы просто обязаны делать. Зато он отказывается делать это для вас, или же вообще считает это унизительным. Зато он еще и возмущается, ведь вы имеете доступ к его прекрасному телу.