Сексолог рассказала, сколько длится женский оргазм

Сексолог отметила, что после некоторых оргазмов одни женщины могут чувствовать себя прекрасно, другие же – вызвать тоску или разочарование.

Оргазм – это совершенно особые ощущения, которые люди иногда испытывают в состоянии сексуального возбуждения как в одиночку, так и вместе с партнером. Он наступает после преодоления определенного порога возбуждения и может длиться от нескольких секунд до нескольких минут или даже дольше.

Сексолог Светлана Грабова отметила, что женщинам часто кажется, что оргазм начинается в гениталиях или в диафрагме таза. Несмотря на это, нет причин отрицать возможность его рождения в других частях тела, пишет "Здоровье 24".

По ее словам, оргазмы бывают очень разными: от коротких до длинных, от ярко выраженных до почти неосязаемых.

Некоторые люди испытывают оргазм как единичный всплеск восторга, похожий на волну, которую сопровождают короткие судорожные толчки. Другие испытывают оргазм, похожий на серию накатывающих волн или вспышек света, цвета, тепла и энергии. Третьи описывают оргазм, как то, что медленно затапливает их сознание.

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Сексолог отметила, что после некоторых оргазмов одни женщины могут чувствовать себя прекрасно, другие же – вызвать тоску или разочарование. Одни оргазмы могут быть чисто физическими, а другие физическими и эмоциональными.

Одни влияют только на тело, а другие душу. Одни оргазмы более ярко выражены, а другие едва уловимые.

Ощущение оргазма зависит от типа сексуальных действий: например, клиторальные оргазмы могут отличаться от вагинальных. Оргазмы после мастурбации самые сильные, но не всегда наиболее удовлетворяющие.

По словам эксперта, оргазмы, испытываемые с одним и тем же партнером, могут быть абсолютно разными – от абсолютно захватывающих до откровенно разочаровывающих. Все зависит от конкретного дня и от того, вступают ли в противоречие ваши миры или полностью совпадают.

Сексолог привела данные исследования, во время которого волонтеры мастурбировали в лаборатории. Их просили указать, когда оргазм начнется и когда он закончится. При этом женщины были подсоединены к приборам.

В среднем женский оргазм длится около 26 секунд, плюс-минус 15 секунд.

Другая группа исследователей зафиксировала среднюю продолжительность оргазма в 36 секунд, плюс-минус 24 секунды, с разницей в 8-10 секунд.

Женщины из первой группы предположили, что их оргазм длился 13 секунд, то есть вдвое меньше, чем было на самом деле. Это может быть связано с большой активизацией в мозге во время оргазма, что мешает человеку чувствовать точно время.

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