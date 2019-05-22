Эксперт дала совет молодым родителям, как сохранить секс и не травмировать психику ребенка

Секс – неотъемлемая часть семейной жизни. А иногда родители так переживают, что начинают вести себя, как соседи, отмечает эксперт.

Табуировать тему секса нельзя, но и обсуждать секс мамы и папы с ребенком тоже нельзя. Ребенок не должен быть участником родительского секса.

Регулярные стоны, скрипы с пробуждением ребенка или секс с ним в одной комнате – это насилие, рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Власенко.

До 1-2 лет ребенок еще не поймет, что происходит, и может просто испугаться. После, особенно в возрасте после 3 лет, он уже понимает и запоминает. Это может отразиться на сексуальной жизни ребенка.

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"Вывод: находите место для секса не при ребенке, ищите возможность хотя бы на час побыть без ребенка, четко определите границы спальни и не позволяйте ребенку врываться в нее. Это территория родителей! Сделайте замок на двери и научитесь дыхательной техники секса. Тогда стонать на весь дом не придется, а результат будет тот же или даже лучше", - отметила сексолог.

По ее словам, не надо бояться секса. Секс – неотъемлемая часть семейной жизни. А иногда родители так переживают, что начинают вести себя, как соседи. Ребенок растет в обстоятельствах, где якобы он появился на свет не из капусты, но отношения у родителей настолько сухие, что в капусту верится больше, чем в наличие секса у мамы и папы.

"Вывод: не бойтесь обниматься, целоваться при детях (не в засос), показывайте, что у вас есть своя спальня, в которую вход запрещен. Это важно для будущей семейной жизни ребенка. Частично отсюда ситуации, когда люди женятся без понимания, что секс тоже важен и нужен. А потом удивляются со словами "Почему жену люблю, но не хочу?", - подытожила Власенко.

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