Врач объяснил, почему у мужчины возникают проблемы с эякуляцией

Задержкой эякуляции называют ее отсутствие более 30 минут при непрерывном половом контакте.

Регулярные занятия сексом с точки зрения физиологии важны как для женщины, так и для мужчины. При возникновении проблем ухудшается их жизнь.

У мужчин могут возникать различные виды нарушений семяизвержения (эякуляции):

преждевременная эякуляция;

задержка семяизвержения;

ретроградная эякуляция (когда сперма впрыскивается с предстательной железы в мочевой пузырь, а не с полового члена).

Уролог Максим Бушара рассказал "Здоровью 24", почему у мужчины наступает эякуляция значительно позже, чем хотелось бы ему.

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Для начала нужно определиться, есть проблема или нет. Задержкой эякуляции называют ее отсутствие более 30 минут при непрерывном половом контакте.

Причины делятся на физиологические или психологические.

Почему у мужчины возникает задержка эякуляции

1. Психологическая реакция на изменение партнерши/обстоятельств или стресс.

2. Попытки продлить половой контакт с целью удовлетворить партнершу.

3. Снижение стимуляции половых органов мужчины в определенных позах.

4. Чрезмерное употребление алкоголя или некоторых лекарственных препаратов.

Что необходимо сделать

– Мужчине нужно пойти к урологу для исключения патологии половой системы.

– Если постоянно принимаете лекарства, внимательно почитайте в инструкции о возможных побочных действиях. Вероятно, проблемы в сексе связаны с препаратами.

– Также стоит посетить психолога или психотерапевта для исключения влияния стрессов.

– Проанализируйте и запомните те позы, которые приводят к максимальной стимуляции полового члена.

– При отсутствии возможности добиться эякуляции вагинальным сексом врач советует перейти на оральные ласки или мастурбацию.

– Неплохой эффект оказывают общий массаж, занятия активными видами спорта.

Успех в решении этой проблемы зависит от привлечения обоих партнеров. Говорите, общайтесь друг с другом.