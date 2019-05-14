Сделай это медленно: 5 лайфхаков для чувственного секса
Быстрый и жаркий секс — это прекрасно, но медленный и чувственный может быть ничем не хуже.
Долгая подготовка к интиму может привести к более мощному оргазму, говорят эксперты Cosmo.
1. Успокойся
Многим не удается как следует насладиться долгим сексом, потому что они вечно куда-то торопятся. Можно поставить на смартфон приложение для медитаций и в целом стараться жить настоящим. Пригодится всё, что помогает снизить уровень стресса и настроиться на удовольствие.
2. Планируй
Кажется, что секс по расписанию — сюжет дрянного фильма, но на самом деле такой план помогает заранее настроиться и высвободить энергию для постельных свершений.
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3. Балансируй
Техника эджинга, когда вы подходите к грани оргазма, откатываетесь назад, повторяете — и получаете более мощный оргазм, может пригодиться для медленного секса. Но это нужно заранее обсудить с партнером!
4. Не спеши
Чтобы сполна насладиться неспешным сексом, удели побольше времени поцелуям и объятиям. Изучите тела друг друга до последнего сантиметра, пробуйте разные техники ласк и массажа. Настроиться на долгие ласки поможет синхронизация дыхания. Для этого лягте или сядьте лицом друг к другу и медленно вдыхайте и выдыхайте, пока не получится.
5. Не отвлекайся
Максимальная концентрация на происходящем требует темноты и тишины, поэтому лучше обойтись без музыки и свечей. Можно даже завязать друг другу глаза!
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