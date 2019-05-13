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Эксперты назвали пять способов, как сделать секс ярче

12:13, 13 мая 2019
Отношения
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Эксперты рассказали, как легко улучшить секс / фото pixabay.com

Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на слова западных экспертов-сексологов. 

Способ №1. Ни в коем случае не стоит пренебрегать разогревающими ласками - расслабляющим массажем, например. 

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Способ №2. Нужно устранить факторы, которые мешают сексуальной жизни. В первую очередь, лишний вес или проблемы с внешним видом.

Способ №3. Категорически отказаться от критики партнера/-ши за то, как он/она занимаются сексом. В первую очередь, это касается мужчин, поскольку комментарии по поводу их неудач в интиме спровоцируют тревожное состояние и комплексы. 

Способ №4. Обязательно нужно проявлять новые грани своей фантазии в сексе и не бояться экспериментировать в интиме. 

Способ №5. Есть много продуктов-афродизиаков. В первую очередь - устрицы, затем - шоколад, бананы, авокадо и арбуз.

Ранее эксперты назвали самые распространенные ошибки мужчин и женщин в сексе.

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Теги: #секс