Эксперты назвали пять способов, как сделать секс ярче

По мнению экспертов-сексологов, качественный интим - дело рук самих партнеров.

Существует пять надежных способов для улучшения сексуальной жизни и достижения равновесия в отношениях с партнером/партнершей.

Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на слова западных экспертов-сексологов.

Способ №1. Ни в коем случае не стоит пренебрегать разогревающими ласками - расслабляющим массажем, например.

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Способ №2. Нужно устранить факторы, которые мешают сексуальной жизни. В первую очередь, лишний вес или проблемы с внешним видом.

Способ №3. Категорически отказаться от критики партнера/-ши за то, как он/она занимаются сексом. В первую очередь, это касается мужчин, поскольку комментарии по поводу их неудач в интиме спровоцируют тревожное состояние и комплексы.

Способ №4. Обязательно нужно проявлять новые грани своей фантазии в сексе и не бояться экспериментировать в интиме.

Способ №5. Есть много продуктов-афродизиаков. В первую очередь - устрицы, затем - шоколад, бананы, авокадо и арбуз.

Ранее эксперты назвали самые распространенные ошибки мужчин и женщин в сексе.