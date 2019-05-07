Эксперты объяснили, почему женщин может тошнить от секса
Даже после прекрасного секса - с оргазмом и прочими радостями - женщин может немного тошнить.
Эксперты Cosmo назвали несколько самых распространенных причин, почему у представительниц прекрасного пола может возникать тошнота от интима.
1. Глубокое проникновение
Сильные глубокие движения влияют на работу блуждающего нерва и вызывают своеобразную защитную реакцию изнутри, именно поэтому возникает тошнота.
Что делать: эта реакция довольно быстро проходит, но лучше всего лечь, поднять ноги повыше и глубоко подышать, чтобы симптомы сошли на нет. Если история повторяется, поговори с партнером о том, чтобы заниматься сексом в других позах.
2. Энергичность
Если секс был ну очень активным, недомогание может возникнуть именно из-за этого. Например, вы активно двигались вперед-назад и вверх-вниз.
Что делать: заниматься сексом медленнее и следить за реакцией организма.
3. Оргазм
Он может быть причиной тошноты, но это совершенно не повод отказываться от него!
Что делать: принимать легкое обезболивающее перед сексом.
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4. Киста
Одна из серьезных причин тошноты. Если у тебя есть киста яичника или иброидное новообразование, оно может мешать наслаждению.
Что делать: обратиться к врачу.
5. Эмоции
Если ты состоишь в нездоровых отношениях, организм может так реагировать на интим. Или «вспоминать» о чем-то неприятном в прошлом.
Что делать: поговорить со специалистом, проработать травму, расстаться с тираном.
6. Алкоголь и наркотики
Могут вызывать тошноту даже без секса.
Что делать: не пить и ничего не принимать перед интимом и посмотреть, как будешь чувствовать себя потом.
7. Сперма
Может вызвать тошноту, даже если тебе было приятно.
Что делать: обсудить это с партнером и не глотать.