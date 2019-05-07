Эксперты объяснили, почему женщин может тошнить от секса

Названы семь распространенных причин, по которым женщин тошнит от секса.

Даже после прекрасного секса - с оргазмом и прочими радостями - женщин может немного тошнить.

Эксперты Cosmo назвали несколько самых распространенных причин, почему у представительниц прекрасного пола может возникать тошнота от интима.

1. Глубокое проникновение

Сильные глубокие движения влияют на работу блуждающего нерва и вызывают своеобразную защитную реакцию изнутри, именно поэтому возникает тошнота.

Что делать: эта реакция довольно быстро проходит, но лучше всего лечь, поднять ноги повыше и глубоко подышать, чтобы симптомы сошли на нет. Если история повторяется, поговори с партнером о том, чтобы заниматься сексом в других позах.

2. Энергичность

Если секс был ну очень активным, недомогание может возникнуть именно из-за этого. Например, вы активно двигались вперед-назад и вверх-вниз.

Что делать: заниматься сексом медленнее и следить за реакцией организма.

3. Оргазм

Он может быть причиной тошноты, но это совершенно не повод отказываться от него!

Что делать: принимать легкое обезболивающее перед сексом.

Читайте такжеНазваны причины, по которым женщины отказываются от секса

4. Киста

Одна из серьезных причин тошноты. Если у тебя есть киста яичника или иброидное новообразование, оно может мешать наслаждению.

Что делать: обратиться к врачу.

5. Эмоции

Если ты состоишь в нездоровых отношениях, организм может так реагировать на интим. Или «вспоминать» о чем-то неприятном в прошлом.

Что делать: поговорить со специалистом, проработать травму, расстаться с тираном.

6. Алкоголь и наркотики

Могут вызывать тошноту даже без секса.

Что делать: не пить и ничего не принимать перед интимом и посмотреть, как будешь чувствовать себя потом.

7. Сперма

Может вызвать тошноту, даже если тебе было приятно.

Что делать: обсудить это с партнером и не глотать.