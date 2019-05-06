Названы причины, по которым женщины отказываются от секса
Многие дамы, особенно замужние, периодически пытаются под тем или иным предлогом отказаться от секса.
Западные психологи опросили тысячу женщин/девушек и составили топ-5 самых популярных интимных "отмазок", пишет "Главред".
1. Головная боль/тошнота. Дамы предпочитают выпить лекарство и таким образом "убить" дискомфорт, а уж потом тратить время на интимную близость.
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2. Сильная занятость. По статистике, в среднему 75% пар из-за нехватки времени имеют проблемы в сексуальной жизни.
3. Сильная усталость. Здесь правда, важно отличать реальную усталость (дети, работа) от деланной, когда усталость симулируют домохозяйки, избавленные от бытовых хлопот.
4. Некачественный секс. Во время мастурбации в среднем оргазм испытывают 56% дам, а время секса с партнером - только 24% женщин. В такой ситуации сексологи рекомендуют дамам объяснять партнерам, как правильно их удовлетворять.
5. Комплексы по поводу фигуры. Также огромная проблема в сексе для женщин - слишком придирчивое отношение женщины к своему телу. В этой ситуации сексологи советуют не зацикливаться на своей внешности, а сосредоточиться на ощущениях во время секса.
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