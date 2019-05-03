Женщины рассказали, что их раздражает в оральном сексе

Эксперты советуют заранее обсудить с партнером, что возбуждает вас больше всего.

Конечно, для того чтобы хорошо овладеть искусством орального секса, нужна практика. Но все было бы гораздо проще, если бы девушки честно говорили, что им нравится, а что – нет.

Это помогло бы избежать многих неприятных моментов и быстрее привело бы ко взаимному удовольствию. Журнал Metro собрал 17 историй женщин об ошибках в оральном сексе, пишет "Здоровье 24".

1. "Мне не нравится, когда парень думает, что оральный секс – единственный способ довести меня до оргазма, и слишком сосредотачивается на стимуляции. Советую заранее обсудить с партнером, что возбуждает вас больше всего, и пробовать достичь кульминации разными способами".

2. "Ужасно, когда он 20 минут облизывает все, кроме клитора. А ты так мастерски притворяешься, что заслуживаешь "Оскара".

3. "Многие думают, что при оральном сексе важна скорость. На самом деле гораздо важнее, чтобы при интенсивных ласках партнер обязательно обращал внимание на то, как я реагирую на стимуляцию. Он должен "попасть" в нужное место. Если язык расслаблен – ничего не получится".

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4. "Я ненавижу, когда партнер ласкает клитор кончиком языка, но делает это слишком слабо. Такие действия заставляют меня извиваться – и не от наслаждения, а чтобы усилить стимуляцию".

5. "Не нужно тереть клитор так, как будто ты известный диджей на рейве".

6. "Некоторые считают, что это хорошая идея – дуть в вагину. Для чего? Почти все ребята, с которыми я была, это делали".

7. "Иногда они слишком увлекаются и начинают очень сильно тыкать пальцем во влагалище. Перестань травмировать мою шейку матки, и тогда я, возможно, получу удовольствие".

8. "Я ненавижу, когда стимулируют языком не то место. Ты пытаешься увернуться, чтобы направить партнера туда, куда нужно. Но он движется вместе с тобой. Или кусается. Зачем это делать, чувак?".

9. "Меня раздражает момент, когда я уже близка к оргазму, а он переключается на другое место".

10. "Неприятно, когда партнер присасывается так сильно, что кажется, будто он сейчас тебе что-то оторвет".

11. "Неприятно, когда парень буквально втирает лицо в мои гениталии, а у него щетина. По ощущениям это похоже на терку для сыра".

12. "Неловко, когда мужчины комментируют наши гениталии. Ведь это часть тела, которая не требует оценки".

13. "Ненавижу, когда спешат. Не нужно сразу приступать к делу. Лучше притормози и сначала поцелуй внутреннюю сторону бедер и живот".

14. "Не нужно издавать ртом непристойные звуки, когда занимаешься оральным сексом!".

15. "Я не хочу, чтобы меня постоянно спрашивали, все ли в порядке. Замолчи и делай, что делаешь. И просто слушай, нравится мне это или нет!".

16. "Неприятно, когда он поднимает твою задницу и ты оказываешься в положении краба. Это не гимнастика!".

17. "Бесит, когда ты на полпути к оргазму, а он вдруг решает поцеловать тебя в губы".