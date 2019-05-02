Эксперты назвали самые странные вещи, застрявшие в интимных местах

Если вам кажется, что большая часть вещей, застрявшая у женщин во влагалище или у мужчин в анальном отверстии — это секс-игрушки, то вы заблуждаетесь.

Среди предметов, извлеченных врачами из интимных отверстий своих пациентов, встречались флакончики от дезодоранта, банка растворимого кофе, апельсин и даже кухонный пестик.

Эксперты Cosmo рассказали о самых странных найденных врачами в интимных местах предметах.

Секс-игрушка, застрявшая на 10 лет

Во влагалище 38-летней шотландки был обнаружен дилдо, пропавший десять лет назад. Пациентка жаловалась на потерю веса, кататонию, тремор и обмороки. Медицинский состав Абердинской королевской клиники убедил женщину рассказать о своей интимной жизни, и выяснилось, что 10 лет назад ее партнер уговорил ее воспользоваться секс-девайсом. Оба партнера были сильно пьяны, так что, вероятно, просто не заметили пропажи. У женщины был диагностирован пузырно-влагалищный свищ, то есть между ее мочеполовым трактом и влагалищем было обнаружено отверстие. Из-за застрявшей игрушки моча собиралась в почках и вызывала эти симптомы.

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Вареное яйцо в анальном отверстии

Яйцо было найдено в 56-летней женщине из Ирана и, как выяснилось, не имело ничего общего с сексуальными играми. Доктор Махаммад Таги Никнеджад прокомментировал этот случай из его практики следующим образом: «Некоторые деревенские женщины использовали яйцо, засовывая его в задний проход, чтобы вылечиться от ряда заболеваний. У них нет постоянного доступа к медицинской помощи, так что они используют те средства, которые им советовали еще их бабушки».

Ключи от наручников

Канадская пара представила себе, как сексуально озабоченный дракон похищает прекрасную принцессу, заковывает ее в наручники и прячет ключи в самом потаенном месте ее тела.

Врачи извлекли ключи, которые находились в непосредственной близости от шейки матки, но предупредили жертву, что подобная «игривость» могла привести к катастрофическим последствиям вплоть до хирургического вмешательства — ведь угроза заключалась не только в возможных инфекциях, но и в повреждении стенки влагалища.

Тампон из мобильного телефона

Женщина в Румынии была арестована за кражу телефона у дамы в ресторане. Она стянула его со стола, отправилась в туалетную комнату и просто засунула в себя сотовый, как тампон. Дама заявила о пропаже, почти тут же приехала полиция и позвонила на него. Телефон извлекли с помощью врачей. Правда, пострадавшая почему-то не захотела забирать его обратно.

«Волшебная пыль»

Парочка из Калифорнии решила в прямом смысле слова подсластить себе жизнь, в том числе сексуальную. Для этих целей они использовали сладость, выпускаемую в виде порошка, которая, если ее положить на язык, будет «взрываться», слегка пощипывая.

Женщина просто «засыпала» в себя лакомство в расчете, что ее влагалищу будет так же приятно, как языку. Но что-то пошло не так. Вместо ощущения легкого пощипывания, она почувствовала зуд и жжение. Отправившись к врачу, женщина была вынуждена пройти несколько не самых приятных процедур по очищению. По словам врача, химический состав конфет совершенно не подходит для слизистых влагалища и может стать причиной инфекций, в том числе кандидоза.

Ручка от метлы

Была найдена внутри мужчины и послужила причиной смерти несчастного. Мужчина использовал ручку от метлы для мастурбации: любитель оригинальных ласк забирался на стремянку и насаживался на ручку, погружая ее в себя так глубоко, как только мог. К сожалению, однажды что-то пошло не так. Лестница рухнула, и мужчина оказался насаженным на метлу, как жук на иголку.

К сожалению, она прошла сквозь него, повредив при этом печень, поджелудочную и добралась до сердца.