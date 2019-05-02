Ученые выяснили, сколько людей одержимы сексом

Сексуальную одержимость иногда называют гиперсексуальностью, однако это расстройство не признается наукой.

Одержимость сексом значительно более распространена, чем это ранее считалось.

10% мужчин и 7% женщин не могут нормально контролировать свои сексуальные мысли и позывы, говорится в результатах исследования Университета Миннесоты, пишет "Здоровье 24".

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Здоровая сексуальная жизнь имеет множество преимуществ для психического и физического здоровья человека, но когда секс начинает занимать все мысли, то он негативно влияет на повседневную жизнь и работу, разрушительно влияет на человека.

Причем сексуальная одержимость влияет на различные группы, особенно сексуальные и расовые меньшинства, в разных пропорциях. Поэтому у этого феномена могут быть разные причины и сценарии развития.

Сексуальную одержимость иногда называют гиперсексуальностью, однако это расстройство не признается наукой и не включено в список психических и сексуальных нарушений. Но психиатры выражают опасения по поводу того, что количество жертв этого нарушения растет, а в некоторых странах мира, включая США, открываются специальные реабилитационные центры для лечения сексуальной одержимости.

Ранее эксперты назвали самые распространенные ошибки мужчин и женщин в сексе.