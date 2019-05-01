Эксперты объяснили странное фантомное ощущение после секса

Секс может оставлять после себя странные ощущения. Например, фантомный пенис.

Ощущение пениса внутри после того, как секс закончился, бывает довольно у многих женщин, но на это часто не обращают внимания.

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Это странное чувство, которое медицина называет вагинальным давлением, нередко появляется у беременных в первом триместре. Организм вырабатывает гормон релаксин для подготовки матки к дальнейшему росту ребенка, и женщина может почувствовать, что на ее вагину что-то давит, пишет Cosmo.

Такое ощущение, как правило, появляется после секса с проникновением: интимные мышцы остаются напряженными, даже когда все закончилось и пениса внутри нет. У небеременных женщин эти фантомные ощущения тоже появляются из-за мышечного спазма.

Специалисты считают, что первопричиной вагинального давления становится отсутствие оргазма. Во время секса к интимной области подается дополнительный объем крови, и, если оргазма не было, она обволакивает мышцы, не позволяя им расслабиться.

"Если эти ощущения сопровождаются болью, стоит показаться врачу. Если нет и тебе даже приятно, просто наслаждайся, это не опасно", - советуют эксперты.

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