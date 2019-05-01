Врач назвала опасное средство интимной гигиены для женщин

Пользователи тампонов и чаш должны тщательно мыть руки перед введением или удалением этих гигиенических средств.

Интимная гигиена настолько важна, как и уход за кожей лица и телом. Поэтому особенно тщательно нужно выбирать средства гигиены.

Гинеколог Ольга Белоконь отметила, что самым безопасным средством гигиены для женщин являются гигиенические прокладки, пишет "Здоровье 24".

Она отметила, что менструальные чаши являются не такими безопасными.

В 2018 году ученые сравнивали 11 типов тампонов и 4 виды менструальных чаш, оценивая их влияние на рост стафилококков (Staphylococcus aureus).

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Это было первое исследование, посвященное взаимосвязи менструальных чаш с синдромом токсического шока. Синдром токсического шока опасен тем, что может привести до летальных последствий.

Результаты исследования оказались неожиданными. Некоторые тампоны могут снижать рост и размножение S. aureus, это зависело от бренда и состава тампонов.

А менструальные чаши показали более высокий рост золотистого стафилококка даже в сравнении с тампонами.

Это связывают с наличием дополнительного воздуха, который попадает в емкость чаши и вводится во влагалище. Именно он способствует росту условного патогена.

Кроме того, было обнаружено, что S. aureus может создавать на поверхности чаш биопленку, которую очень трудно смыть. И хотя производители чаш рекомендуют мыть ее теплой водой с мылом, исследователи настаивают на том, что чаша должна стерилизоваться в кипящей воде между каждым использованием в течение минимум 15 минут.

Пользователи тампонов и чаш должны тщательно мыть руки перед введением или удалением этих гигиенических средств. Кроме того, тампоны нельзя использовать более 8-12 часов.

Гинеколог советует, если вы используете менструальные чаши или тампоны, нет нужды переходить на прокладки.

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