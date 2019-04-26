Эксперт объяснила, как улучшить сексуальную жизнь

По словам эксперта, оптимальные варианты секса для каждой конкретной пары довольно сильно отличаются.

Известная американская секс-просветительница Эмили Нагоски рассказала, как парам улучшить сексуальную жизнь.

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"Во-первых, обращайте внимание на партнера - это отличный источник стимуляции, к которому у вас есть доступ", - отметила она в комментарии ВВС.

Во-вторых, по ее словам, не надо зацикливаться на оргазме, нужно перестать считать его главной целью. Цель - это удовольствие.

"И наконец, получайте удовольствие от того секса, которым вы занимаетесь. Нет никаких внешних стандартов, никаких критериев или показателей, которых вы должны достигнуть. Просто получайте удовольствие от того, что вы делаете", - подытожила секс-просветительница.

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