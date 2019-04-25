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Эксперты рассказали, чем может быть опасен оральный секс

15:13, 25 апреля 2019
Отношения
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Ряд рисков сопровождают оральный секс / фото Shutterstock

Куннилингус и минет действительно в некоторой степени безопаснее классического пенисо-вагинального секса, но это не означает, что нет никаких угроз, связанных с оральными ласками. 

Эксперты Cosmo.ru рассказали, какие инфекции могут передаваться через оральный секс и как их избежать.

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Так, через куннилингус или минет могут передаваться:

- вирус папилломы человека;

- генитальный герпес;

- хламидиоз;

- гонорея;

- гепатиты А, В, С (целый алфавит);

- ВИЧ;

- сифилис.

Как избежать заражения

Техника безопасности примерно такая же, как при вагинальном сексе. Безопаснее быть «принимающей» стороной в оральном сексе — так ты не взаимодействуешь с чужими телесными жидкостями.

Убедитесь, что у вас нет ранок ни на гениталиях, ни во рту. Не игнорируйте защиту: на член можно надеть презерватив, а при куннилингусе можно использовать латексные салфетки (удобнее прикладывать ко рту, а не к влагалищу). Если их нет под рукой, с тем же успехом можно использовать разрезанные презервативы.

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Теги: #секс