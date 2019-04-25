Эксперты рассказали, чем может быть опасен оральный секс
Куннилингус и минет действительно в некоторой степени безопаснее классического пенисо-вагинального секса, но это не означает, что нет никаких угроз, связанных с оральными ласками.
Эксперты Cosmo.ru рассказали, какие инфекции могут передаваться через оральный секс и как их избежать.
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Так, через куннилингус или минет могут передаваться:
- вирус папилломы человека;
- генитальный герпес;
- хламидиоз;
- гонорея;
- гепатиты А, В, С (целый алфавит);
- ВИЧ;
- сифилис.
Как избежать заражения
Техника безопасности примерно такая же, как при вагинальном сексе. Безопаснее быть «принимающей» стороной в оральном сексе — так ты не взаимодействуешь с чужими телесными жидкостями.
Убедитесь, что у вас нет ранок ни на гениталиях, ни во рту. Не игнорируйте защиту: на член можно надеть презерватив, а при куннилингусе можно использовать латексные салфетки (удобнее прикладывать ко рту, а не к влагалищу). Если их нет под рукой, с тем же успехом можно использовать разрезанные презервативы.
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