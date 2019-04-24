Мужчины чаще женщин изображают недотрог ради секса - ученые

Женщины в общении с партнерами оказались прямолинейными, а мужчины – склонными к намекам.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины, чтобы добиться секса, вопреки распространенному мнению, гораздо чаще строят из себя недотрог, чем женщины.

Читайте такжеНазваны три самые опасные секс-позы для полового члена (фото 18+)

В опросе участвовали 435 студентов, передает PsyPost. Их спросили, когда они в последний раз встречались с потенциальным сексуальным партнером.

Ученые оценивали, насколько испытуемые были уверены во взаимности своих сексуальных предпочтений. Участники также сообщили о сексуальных сигналах, которые они получили, и о тех, которые передали.

Оказалось, что молодые люди чаще сдерживали свои желания, в то время как девушки в большинстве случаев вели себя прямолинейно и чаще даже преувеличивали свою заинтересованность в сексе.

Свидание могло закончиться сексом, если парень девушке очень понравился внешне. Что касается ребят, решающим фактором для них был их собственный опыт и как давно у них был секс.

Ранее сексолог рассказала, к каким негативным последствиям может привести дезадаптивная мастурбация у мужчин.