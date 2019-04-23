Выяснилось, почему люди избегают заботы об окружающих

65% считают, что на эту заботу у них уходит слишком много времени и эмоций. А поэтому почти не проявляют чувств эмпатии или сострадания.

Подавляющее большинство людей избегает проявлять чувство эмпатии, как показало исследование. 65% предпочитают не испытывать сострадания к окружающим, поскольку забота о близких требует от них слишком много времени и сил.

Учёные из Университета Пенсильвании доказали, что большинство людей намеренно уклоняется от проявления эмпатии, поскольку она побуждает к дальнейшей заботе об окружающих людях, пишет MedikForum.

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А это забота требует слишком большого объема психической энергии, как полагают люди. Они просто не хотят тратить на эту заботу время и силы, которые нужны для выполнения каких-то других дел в собственных интересах. Именно поэтому люди предпочитают игнорировать проблемы тех, кто их окружает, не расспрашивать а том, что происходит в их жизни и держаться более обособленно друг от друга.

Ученые полагают, что чувство эмпатии частично является генетическим. Однако это и ещё и в значительной степени выбор каждого человека. Ещё в 1990-е исследования выявили так называемые зеркальные нейроны - клетки мозга, которые активируются, когда мы видим поведение других. Зеркальные нейроны помогают мозгу повторять синапсическую активность других, следовательно, понимать их чувства. Впрочем, эти нейроны были обнаружены у обезьян, и ученые сомневались в том, что они существуют у людей. Но уже доказано, что определенные зоны нашего мозга бывают активно вовлечены в процессы эмпатии.

Ранее британские ученые раскрыли простой секрет счастливых отношений: оказывается, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо более счастливы в отношениях нежели те, кто этого не делает.