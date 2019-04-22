Названы три самые опасные секс-позы для полового члена (фото 18+)

Наездница, или женщина сверху, — самая травмоопасная секс-поза.

На самом деле, сломать пенис невозможно, но свернуть — вполне можно. Свежее исследование показывает, что риск ущерба для пениса зависит от позы.

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В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Urology, невольно приняли участие 44 мужчины, поступившие в разные больницы с травмами интимного органа. 28 из них пострадали в результате вагинального секса. Эксперты рассказали, какие позы наиболее опасны с этой точки зрения, пишет Cosmo.ru.

Наездница

Наездница, или женщина сверху, — самый травмоопасный вариант, ставший причиной половины травм. Женщина контролирует движения сама, оставляя партнеру лишь видимость контроля. Он может не успеть вовремя остановиться, если становится больно.

Догги-стайл

В этой позе контроль за мужчиной. Но в то же время он вкладывает немало усилий в свои движения, что может привести к непреднамеренно неправильному движению. На долю догги-стайл приходится 29% травм.

Миссионерская поза

Классическая поза тоже несет риск для пениса. Мужчина контролирует движения, но поскольку он поглощен сексом, может неправильно рассчитать угол проникновения. Самый распространенный вариант интима — причина 21% травм.