Названы самые распространенные ошибки мужчин и женщин в сексе

Как выяснилось, мужчин и женщин раздражают совершенно разные действия в постели.

Британский сайт онлайн-знакомств спросил пользователей, какие моменты в сексе вызывают у них чувство неловкости.

Были опрошены 2000 мужчин и женщин, самые популярные ответы публикует Metro.

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Мужчины, по мнению женщин, допускают следующие ошибки в сексе:

- пропускают прелюдию;

- первыми достигают оргазма, женский финал их не интересует;

- неуклюжесть;

- говорят неуместные грубости в постели;

- недостаток общения после секса;

- засыпают сразу после секса;

- комментируют недостатки фигуры партнерши;

- чересчур уверены в себе в вопросах секса;

- игнорируют желания второй половины;

- избегают эмоциональной близости.

Самые популярные сексуальные ошибки, по мнению мужчин:

- не в состоянии проявить инициативу в сексе;

- постоянное желание заниматься любовью только в темноте;

- симуляция оргазма;

- много разговаривает во время секса;

- интимное однообразие;

- говорит о бывших в постели;

- слишком рациональная;

- чрезмерная робость в постели;

- уверенность, что мужчина всегда должен быть готов к сексу;

- чрезмерное беспокойство о внешнем виде.