Названы самые распространенные ошибки мужчин и женщин в сексе
Британский сайт онлайн-знакомств спросил пользователей, какие моменты в сексе вызывают у них чувство неловкости.
Были опрошены 2000 мужчин и женщин, самые популярные ответы публикует Metro.
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Мужчины, по мнению женщин, допускают следующие ошибки в сексе:
- пропускают прелюдию;
- первыми достигают оргазма, женский финал их не интересует;
- неуклюжесть;
- говорят неуместные грубости в постели;
- недостаток общения после секса;
- засыпают сразу после секса;
- комментируют недостатки фигуры партнерши;
- чересчур уверены в себе в вопросах секса;
- игнорируют желания второй половины;
- избегают эмоциональной близости.
Самые популярные сексуальные ошибки, по мнению мужчин:
- не в состоянии проявить инициативу в сексе;
- постоянное желание заниматься любовью только в темноте;
- симуляция оргазма;
- много разговаривает во время секса;
- интимное однообразие;
- говорит о бывших в постели;
- слишком рациональная;
- чрезмерная робость в постели;
- уверенность, что мужчина всегда должен быть готов к сексу;
- чрезмерное беспокойство о внешнем виде.