Названы четыре вещи, которые могут разрушить брак

Неуважение - это один из основных инструментов предсказания скорого развода.

Более 40% браков заканчиваются разводами. Психологи рассказали о наиболее частых причинах, разрушающих отношения.

Среди таких причин - неуважение, критиканство, защитная реакция и игнор, сообщает MedikForum.

Неуважение. Когда муж и жена теряют уважение друг другу, их союз обречён. Неуважение может проявляться саркастически ремарками и насмешками, презрительной мимикой, постоянным указанием на физиологические недостатки своего партнера («ты толстая» или «ты лысый»), либо нехваткой знаний в определенных областях. Неуважение - это один из основных инструментов предсказания скорого развода, но исследования также показывают, что неуважительно относящиеся друг к другу партнеры более уязвимы перед инфекционными болезнями вроде кашля и простуды.

Читайте такжеНазван идеальный размер полового члена для хорошего секса

Критиканство. Совершенно нормально возражать своему партнеру, если вы делаете это в уважительной манере и по делу. Но неправильно постоянно и во всём ему противоречить, поскольку этот тоже изнашивает отношения. Если вы вечно и во всём друг с другом не согласны, а ещё и замечаете, что спорите и критикуете, что называется, «из принципа», ваш брак скоро рухнет.

Защитная реакция. В ответ на какие-то упрёки своего супруга вы начинаете защиту, которая состоит из множества логичных и не очень логичных аргументов, встречных нападок и жесткой критики. В реальности, это только усугубляет проблему, как и решение вообще ничего не обсуждать и уходить в глухую молчанку. Тактика игнорирования тоже безрезультатна.

Игнор. Мужчины очень часто прибегают к подобной стратегии, так как считают, что она доказывает их психологическую устойчивость. Но если вы совершенно не обращаете внимания на то, что вам говорит партнер, то довольно скоро вы его потеряете.

Ранее ученые установили положительные и отрицательные аспекты влияния брака на мужское и женское здоровье.