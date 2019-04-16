Эксперт объяснила, как алкоголь влияет на секс

Алкоголь может как помочь расслабиться, так и все испортить, говорит сексолог.

Редко когда любовное свидание обходится без алкоголя. После его употребления человек становится веселым, непринужденным. Иногда он хочет гораздо больше, чем может себе позволить. Под действием алкоголя не так стыдно за свои желания. Но все ли так хорошо на самом ли деле?

Алкоголь может как помочь расслабиться, так и все испортить, к тому же он по-разному влияет на мужчину и женщину, – рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Власенко.

Как алкоголь влияет на мужчин

• Немного алкоголя может помочь продлить секс.

• Однако есть вероятность, что удовольствие от оргазма мужчина не получит. Женщина устанет, мужчина устанет, и оргазм никто не получит.

• Пьяный мужчина неприхотливый, ему становится как-то совсем не важно, как выглядит голова женщины. Больше в приоритете грудь, ягодицы, ноги и другие части тела.

• Реакция мужчины является по большей части заторможенной. Поэтому растут шансы на незапланированную беременность.

• Алкоголь влияет на то, что секс обычно является незащищенным, поэтому существует множество негативных последствий, кроме беременности.

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Как алкоголь влияет на женщин

• Алкоголь расслабит женщину, она станет веселой, с ней будет приятно общаться.

• Далее либидо возьмет верх над стыдом, и, как следствие, вы будете казаться себе намного сексуальнее, подсознательно привлекая самцов.

• Затем алкоголь размоет критерии выбора партнера.

• Конечно же, вас легко будет уговорить на незащищенный секс с рядом последствий.

• Ощущения удовольствия женщина практически не получит. Поэтому в таких ситуациях об оргазме можно забыть.

Сексолог отметила, что от хорошего алкоголя не бывает оргазма, но от оргазма можно опьянеть.