Назван идеальный размер полового члена для хорошего секса

Исследователи назвали идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

Группа американских ученых выяснила, какой размер полового члена сможет удовлетворить женщину во время секса.

Путем опроса 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет ученые установили, что ради достижения оргазма прекрасному полу нужен партнер с пенисом не менее 16 сантиметров, пишет E Times.

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Вместе с тем ученые утверждают, что для регулярного удовлетворения сексуальных потребностей достаточно средней длины члена - 13,8 см.

Также специалисты пришли к выводу, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.

Кроме того, выяснилось, что у женщин, долго живущих семейной жизнью, очень небольшие требования к мужьям по поводу пенисов - желаемый размер - около 14 сантиметров.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.