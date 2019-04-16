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Назван идеальный размер полового члена для хорошего секса

11:18, 16 апреля 2019
Отношения
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Назван необходимый размер мужского полового органа для идеального секса / фото pixabay.com

Путем опроса 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет ученые установили, что ради достижения оргазма прекрасному полу нужен партнер с пенисом не менее 16 сантиметров, пишет E Times.

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Вместе с тем ученые утверждают, что для регулярного удовлетворения сексуальных потребностей достаточно средней длины члена - 13,8 см.

Также специалисты пришли к выводу, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.

Кроме того, выяснилось, что у женщин, долго живущих семейной жизнью, очень небольшие требования к мужьям по поводу пенисов - желаемый размер - около 14 сантиметров.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.

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Теги: #секс#мужчины