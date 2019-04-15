Можно ли заниматься сексом всегда, когда хочется: эксперты дали ответ

Регулярный секс — не просто часть здорового образа жизни, но и одно из важнейших условий для счастья.

Журналисты вместе с экспертами бренда Freedom решили провести расследование и выяснить, что мешает нам наслаждаться сексом.

Из-за бытовых сложностей, стрессов или критических дней либидо может снижаться. А иногда по "очень важным" причинам девушки отказывают себе в удовольствии заняться сексом, даже когда очень хочется, пишет Cosmo.

Причина 1 - стресс

Стресс — это чрезмерное физическое или эмоциональное напряжение, которое создает сильнейшую нагрузку на организм и в прямом смысле может лишить нас жизненной энергии.

Как бороться со стрессом: попробуйте йогу, дыхательные техники, занимайтесь прогулками весь день. И - напоследок - занимайтесь сексом, ведь более приятного способа снять напряжение попросту не существует.

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Причина 2 - критические дни

Некоторые девушки до сих пор уверены, что секс в критические дни под запретом.Но эксперты уверяют, что при месячных с обильным кровотечением половая близость будет особенно полезна. Благодаря сексу количество выделений может уменьшиться, а уровень боли — снизиться в несколько раз.

Помимо этого, чувствительность матки повышается в несколько раз,а значит, оргазм во время месячных может оказаться более интенсивным.

Врач-гинеколог Есипова Ольга говорит, что во время месячных шейка матки остается немного приоткрытой, что делает ее более уязвимой для инфекций. Поэтому стоит соблюдать некоторые правила. Во‑первых, оба партнера должны принять душ до и после полового акта. Во‑вторых, стоит выбирать позы без глубокого проникновения (например, подойдет миссионерская позиция). И наконец, можно воспользоваться современными гигиеническими средствами, которые позволяют комфортно и гигиенично заниматься сексом в критические дни.

Причина 3 - головная боль

Внезапная головная боль может испортить «все». Она мучительна, лишает возможности работать и радоваться жизни. Причины могут быть разными, но самый распространенный вариант — это так называемые «головные боли напряжения». Они могут возникать из-за неправильного образа жизни, недостатка сна, стрессов.

Секс, говорят эксперты, - одно из лучших средств от головной боли или мигрени. Во время оргазма в организме происходит мощный выброс гормонов радости эндорфинов, которые снимают напряжение и поднимают настроение. А кроме того, это естественное обезболивающее средство, которое может избавить от мигрени. Вывод: не стоит отказываться от секса, когда болит голова.

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