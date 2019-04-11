Сексолог рассказала, что такое мультиоргазм и как его получить

Не путайте возможность испытывать несколько оргазмов с мультиоргазмичностью.

Мультиоргазм – никакое не чудо, а врожденная особенность организма, при которой женщине необходимо для полной релаксации и снятия сексуального напряжения испытать серию оргазмов.

По разным данным, мультиоргазмы ощущают от 8% до 20% женщин. Многие думают, что это очень классно, неповторимо и характеризует женщину, как более сексуальную, ненасытную, но это не так, рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Василенко.

Читайте такжеСексолог назвала три техники, которые сделают оргазм незабываемым

Представьте отрезок от точки А до точки Б. Этот отрезок ваш оргазм. Женщина без мультиоргазма пройдет этот отрезок за один раз. А женщина, которая испытывает мультиоргазм, будет проходить этот отрезок кусочками. Между точкой А и Б у нее будет 2, 3, 5, 7 остановок. То есть по силе ощущений вся серия оргазмов у такой женщины такая же, как один обычный оргазм.

Почему не стоит завидовать женщинам с мультиоргазмом? Да потому что иногда это невыносимо. Не каждый мужчина может это понять, не каждого мужчину "хватает" на такую женщину. В начале отношений эта особенность воспринимается с восторгом, а после может вызвать излишнее напряжение и даже ссоры. Мужчина уже эякулировал, а женщине надо еще и еще.

"Не путайте возможность испытывать несколько оргазмов с мультиоргазмичностью. Например, при накопленном напряжении, в овуляцию или в пиковые периоды ваших ощущений, в зависимости от половой конституции, возраста и много чего еще, женщина может испытывать более одного оргазма за сутки и даже за час", - говорит сексолог.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала, какие существуют виды женских оргазмов.