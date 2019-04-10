Сексолог назвала три техники, которые сделают оргазм незабываемым

Оргазм испытывает не каждая женщина. Но умение чувствовать пиковые моменты – не дар, а умение, которому можно научиться.

Сексуальность не влияет на то, насколько сильный оргазм получает женщина.

Существуют специальные техники, которые помогут усилить оргазм и сделать его ярким. Сексолог и семейный психолог Екатерина Помазанова отметила, что первые две техники можно делать самостоятельно, а последнюю – с партнером, сообщает "Здоровье 24".

Техника "Стоп – старт"

Секрет этой техники в том, чтобы вовремя остановиться и переключиться на другую эрогенную зону, допустим, стимулировался клитор, дойдя до 8 при 10-бальной шкале возбуждения, перейти на другую эрогенную зону, например, на точку G.

При этом одна эрогенная успокоится и будет готова к новой порции ласк. А оргазм будет очень сильным и мощным.

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Техника "Обратный счет"

Это техника прерывания полового акта для усиления оргазма. Как только ты дошла до 8 баллов, нужно прервать и посчитать до 30. Потом, когда дойдешь до 8 баллов, перерыв и сосчитай до 20, потом опять начни стимуляцию, снова остановись и сосчитай до 10.

Техника "Замедление"

Стимуляция при этом не прерывается, а замедляются фрикции (движения полового члена во время секса).

Фрикционные движения становятся размашистыми, а амплитуда маленькая. Можно чередовать высокий темп с замедленным, а при приближении оргазма перейти к сильным движениям, с большей скоростью и амплитудой.

Сексолог отмечает: чтобы получить яркий оргазм, точка G должна быть вовлечена. Если же этого нет, то обычные фрикции не помогут получить оргазм.