58-летняя российская ведущая показала десять упражнений "для потрясающего секса"

Отметим, что Елена Малышева - одна из тех скандальных российских ведущих, кто не перестает шокировать публику.

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева опубликовала в сети картинку с 10 упражнениями "для потрясающего секса".

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На своей странице в Facebook она показала изображения физических упражнений, которые выполняют женщины. Они, по словам ведущей, должны обеспечить "потрясающий секс".

Среди упражнений, которые, по словам Малышевой, "сделают секс незабываемым", например, укрепление мышц пресса, поза лягушки, растяжка, подъем таза.

Многим подписчикам Малышевой указанные упражнения показались сложными. Других заинтересовало, кто делает такие упражнения непосредственно перед сексом.

Ранее группа ученых из США установила количество секса, необходимое для людей из разных возрастных групп.