Сексолог рассказала, какие существуют виды женских оргазмов

На самом деле оргазм единственный, он у всех из головы, а способы его достижения могут быть очень разными, говорит сексолог.

Оргазм может возникнуть у парализованного человека, случайно от сильного волнения и без стимуляции гениталий во сне.

Такие оргазмы нельзя назвать ни клиторными, ни вагинальными, рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Василенко.

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Существует коитальный и внекоитальный оргазмы. Коитальный - значит во время коитуса, когда член внутри. Анальный секс – тоже коитус.

Коитальный - оргазм во время коитуса без дополнительной стимуляции эрогенных зон (клитора в том числе). Этот вид и называют "вагинальным".

Паракоитальный – оргазм во время коитуса с дополнительной стимуляцией эрогенных зон (клитора, ануса, сосков и тд).

Мастурбационный – наедине, от мастурбации руками, душем, с помощью игрушки и тд.

Миокомпрессионный - сжимая ноги, лазить по канату, зажимая одеяло или подушку, трение о разные поверхности.

Миотонический – сжимая мышцы тазового дна.

Петтинговый - с партнером во время ласк. От кунилингуса, от ласк рукой. Даже если вы сами доводите себя до оргазма при мужчине - это уже не мастурбационный, а петтинговый оргазм.

Оргазм во сне, случайный – оргазм от сильного перенапряжения и волнения.