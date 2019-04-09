Сколько секса нужно людям в разном возрасте: ученые дали ответ

Уровень полового влечения у людей заметно снижается с годами.

Группа ученых из США установила количество секса, необходимое для людей из разных возрастных групп.

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По информации исследователей, люди в возрасте от 18 до 30 лет имеют высокий уровень полового влечения, поэтому и могут заниматься сексом минимум два раза в неделю (112 раз в год), пишет "Главред".

Для людей в возрасте от 30 до 40 лет нормой считается 86 половых актов в год. После 40 лет сексуальное влечение снижается ровное вдвое и секс в среднем случается около 40 раз год.

Однако ученые не рекомендуют вовсе избегать секса, поскольку это крайне вредит здоровью, особенно мужскому. Кроме того, известно, что близость снижает скорость старения организма и продлевает срок жизни.

Ранее врачи назвали лекарственные препараты, которые могут плохо влиять на потенцию.