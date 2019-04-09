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Сколько секса нужно людям в разном возрасте: ученые дали ответ

09:11, 09 апреля 2019
Отношения
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Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям / фото erotic.zone

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По информации исследователей, люди в возрасте от 18 до 30 лет  имеют высокий уровень полового влечения, поэтому и могут заниматься сексом минимум два раза в неделю (112 раз в год), пишет "Главред". 

Для людей в возрасте от 30 до 40 лет нормой считается 86 половых актов в год. После 40 лет сексуальное влечение снижается ровное вдвое и секс в среднем случается около 40 раз год.

Однако ученые не рекомендуют вовсе избегать секса, поскольку  это крайне вредит здоровью, особенно мужскому. Кроме того, известно, что близость снижает скорость старения организма и продлевает срок жизни.

Ранее врачи назвали лекарственные препараты, которые могут плохо влиять на потенцию.

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Теги: #ученые#секс