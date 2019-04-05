Секса не будет: названы лекарства, которые плохо влияют на потенцию

На потенцию может плохо влиять прием некоторых видов лекарств, предупреждают медики.

Проблемы с потенцией знакомы многим мужчинам, особенно после наступления 40-летия.

Врачи предупреждают, что на потенцию может плохо влиять прием лекарственных препаратов, сообщает Ukrhealth.

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Лекарства для снижения давления. Эти лекарства в виде побочного эффекта могут подавлять потенцию.

Успокоительные лекарства. Препараты, содержащие в своем составе нейролептики, способны тормозить выработку мужских гормонов. Причем в отряде этих средств на потенцию могут плохо влиять даже простые успокоительные капли или настойка пустырника.

Лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта. Под влиянием гормона желез желудка снижается выработка его секрета. Одновременно с этим может снижаться синтез тестостерона в мужском организме и, соответственно, ослабевать потенция.

Стероидные лекарства. На потенцию такие средства влияют плохо, и эксперты рекомендуют не использовать химических соединений во время занятий спортом.

Бром. По словам врачей, бром может несколько уменьшить активность мужчины из-за своих успокаивающих свойств, но импотенция из-за него не развивается.

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