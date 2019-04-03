Оргазм: что это такое и как понять, испытывали ли вы его

Не путайте стадию плато (с осознанными мышечными сокращениями) и оргазм.

Оргазм – пик сексуального наслаждения, который сопровождается непроизвольными сокращениями мышц тазового дна с интервалом 0,8 секунды между каждым сокращением.

Точка невозврата, перезагрузка всей нервной системы. Оргазм можно сравнить с перегоранием лампочки, рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Василенко.

Как определить оргазм?

Что за мышцы сокращаются? Те же мышцы, которые вы сокращаете во время упражнений Кегеля + клитор. Попробуйте прямо сейчас сожмите вагинальный сфинктер и подтянуть мышцы вверх. Сокращение клитора чувствуют не все женщины, но сокращается он у всех.

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Сокращениями нельзя управлять! Не путайте стадию плато (с осознанными мышечными сокращениями) и оргазм. Плато – это когда очень хорошо, но еще не оргазм. На стадии плато вы сами можете напрягаться и сжимать мышцы.

"Очень хорошо" – еще не оргазм. После оргазма прикосновения к клитору болезненные, секса не хочется, а кровь отливает от гениталий. Исключение - мультиоргазмичность. Можете продолжать? Не было сокращений? Это еще не оргазм.

Большинство, но не все, после оргазма чувствуют усталость. Потому что происходит перезагрузка нервной системы. Вот почему мужчины часто хотят спать после секса.

"Эмоции – не показатель. Одна женщина "улетает в космос", другая кричит, третья замирает, четвертая плачет. Не ориентируйтесь на это. Основа – сокращения, которыми нельзя управлять, состояние невозврата и прекращения всех реакций тела. Я до 21-22 лет думала, что приятные ощущения – это и есть оргазм, пока не взяла в руки вибратор", - говорит сексолог Ольга Василенко.