Эксперт объяснила, почему мужчина не хочет секса

Женщине в такой ситуации сексолог советует поговорить с мужчиной и выяснить причину, почему он не хочет секса.

Существует стереотип, что мужчина всегда готов заняться сексом, а женщина медлит. Но порой и женщина хочет, а мужчина – нет.

И тому существует множество причин. Их перечислила сексолог Ольга Василенко, передает "Здоровье 24".

Причины отсутствия сексуального желания у мужчин

1. Слабая половая конституция. Половая конституция – это то, что дано нам от природы. Мы называем темпераментом, либидо, но суть одна. Каждый из нас хочет секса в соответствии со своей половой конституцией.⠀

2. Возраст. Да, с возрастом мужчины хотят секса все меньше и меньше.⠀

3. Недосыпание и усталость. Если нет привычки высыпаться, мужчина вечно сонный, то и секса хочется меньше или не хочется совсем. Все, чего хочется – лечь и уснуть.

4. Питание и образ жизни. Когда он не очень здоров, это не может не отразиться на либидо. Не будем забывать и о лишнем весе, он тоже может заставить отказаться от секса.

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5. Гормональный сбой. Мужчинам тоже нужно ходить к эндокринологу. Часто после этого им назначают терапию тестостероном при его низких показателях и наличии сексуальных недугов.⠀

6. Стрессы, депрессия, антидепрессанты.⠀

7. Болезни. Когда мы заболеваем, то все силы идут на восстановление и телу не до секса.⠀

8. Сублимация (перенаправление энергии) в спорт, работу, творчество.⠀

9. Отсутствие мотивации на секс, обиды на партнершу, ссоры.

10. Страхи. Часто эти страхи вызывают женщины, когда критикуют секс с партнером.

11. Ну, и нельзя не сказать о реализации своего либидо в постели с другой женщиной.