Эксперт объяснила, почему мужчина не хочет секса
Существует стереотип, что мужчина всегда готов заняться сексом, а женщина медлит. Но порой и женщина хочет, а мужчина – нет.
И тому существует множество причин. Их перечислила сексолог Ольга Василенко, передает "Здоровье 24".
Причины отсутствия сексуального желания у мужчин
1. Слабая половая конституция. Половая конституция – это то, что дано нам от природы. Мы называем темпераментом, либидо, но суть одна. Каждый из нас хочет секса в соответствии со своей половой конституцией.⠀
2. Возраст. Да, с возрастом мужчины хотят секса все меньше и меньше.⠀
3. Недосыпание и усталость. Если нет привычки высыпаться, мужчина вечно сонный, то и секса хочется меньше или не хочется совсем. Все, чего хочется – лечь и уснуть.
4. Питание и образ жизни. Когда он не очень здоров, это не может не отразиться на либидо. Не будем забывать и о лишнем весе, он тоже может заставить отказаться от секса.
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5. Гормональный сбой. Мужчинам тоже нужно ходить к эндокринологу. Часто после этого им назначают терапию тестостероном при его низких показателях и наличии сексуальных недугов.⠀
6. Стрессы, депрессия, антидепрессанты.⠀
7. Болезни. Когда мы заболеваем, то все силы идут на восстановление и телу не до секса.⠀
8. Сублимация (перенаправление энергии) в спорт, работу, творчество.⠀
9. Отсутствие мотивации на секс, обиды на партнершу, ссоры.
10. Страхи. Часто эти страхи вызывают женщины, когда критикуют секс с партнером.
11. Ну, и нельзя не сказать о реализации своего либидо в постели с другой женщиной.