Названы шесть важных моментов в прочных отношениях

Совместный быт — отличный способ понять, подходите ли вы друг другу, сможете ли прожить много лет бок о бок.

Романтические отношения порой не складываются только потому, что кто-то в паре недостаточно взрослый.

Эксперты рассказали, что отличает полноценные взрослые отношения от незрелых, пишет Cosmo.

1. Разговор о контрацепции

В этом нет ничего постыдного! И чтобы не получилось так, что вы ничего не обсудили, а потом получили неприятные последствия, этот разговор стоит провести гораздо раньше, чем оказываться в постели.

2. Совместная поездка

Выходные с десятком друзей не то же самое, что с одним приятным человеком. Обсудите направление и бюджет, выберите время — и отправляйтесь вдвоем, даже если речь идет о соседнем городе.

3. Знакомство с родителями

Не перестает быть важной частью серьезных отношений. Тем более если кто-то из вас еще живет с родителями. Это можно запланировать заранее или просто приехать в гости, но лучше не затягивать.

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4. Совместная жизнь

Если все идет хорошо, нет смысла много лет «мариновать» друг друга встречами. Совместный быт — отличный способ понять, подходите ли вы друг другу, сможете ли прожить много лет бок о бок. И, конечно, это ответственность.

5. Домашние животные

Необязательно сразу заводить, например, собаку, можно начать с аквариума или волнистого попугайчика. Это тоже проверка ответственности, и в дальнейшем вам это пригодится!

6. Обсуждение будущего

Залог успешных отношений — совпадение по ключевым моментам жизни. Например, покупка квартиры, рождение детей, карьерный рост. Если есть сомнения, возможно, вам не стоит планировать совместную старость.