Женщина родила двойню от разных мужчин

Возможность супероплодотворения, когда две яйцеклетки в течение одного цикла оплодотворяются двумя отцами, составляет один случай на миллион.

Женщина из китайского города Сямэнь была вынуждена признать, что провела ночь с другим мужчиной, после того как ее двойняшкам провели тест ДНК.

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Тест на отцовство она запросила сама, чтобы иметь возможность официально внести своих детей в реестр домохозяйств города. Родители были в шоке, получив результаты, которые показали, что один из мальчиков - не сын главы семейства, пишет Mirror.

Муж женщины давно спрашивал, почему двойняшки не похожи друг на друга. Однако он не думал, что для одного из детей не являлся физиологическим отцом.

Отмечается, что сначала жена якобы обвинила своего мужа в подделке результатов теста ДНК. Но затем она призналась, что у нее был роман с другим мужчиной на одну ночь.

Специалисты пояснили, что сам факт супероплодотворения означает, что мама должна была переспать со своим любовником в том же окне фертильности, то есть в течение нескольких часов или дней после того, как забеременела от мужа.

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