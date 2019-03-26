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Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин

17:16, 26 марта 2019
Отношения
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Иллюстративное фото pixabay.com

Новое средство доказало эффективность при выборке из 40 мужчин, сообщает издание The Guardian. Рабочее название препарата — 11-beta-MNTDC, что расшифровывается как 11-бета-метил-19-нортестостерон-17-бета-додецилкарбонат.

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Отмечается, что во время исследования на протяжении 28 дней данный препарат давали 30 мужчинам, а 10 получали плацебо. Добровольцы принимали по одной капсуле 11-beta-MNTDC в день. Доза варьировалась от 200 до 400 миллиграммов. 

Препарат содержит форму прогестерона — стероидного гормона, который блокирует выработку гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH) — оба необходимы для выработки спермы. Средство также содержит андрогены.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто принимал 11-beta-MNTDC, значительно снизился уровень LH и FSH по сравнению с контрольной группой. При этом пять участников эксперимента сообщили об изменении либидо, два — об эректильной дисфункции.

Ранее медики выяснили, что презервативы в качестве контрацептива надежны на 82%, а у таблеток этот показатель - 91%.

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Теги: #ученые#контрацепция#контрацептивы