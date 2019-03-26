Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин

Новый препарат показал минимальные побочные эффекты.

Ученые из Вашингтонского университета заявили об успешных клинических испытаниях противозачаточных таблеток для мужчин.

Новое средство доказало эффективность при выборке из 40 мужчин, сообщает издание The Guardian. Рабочее название препарата — 11-beta-MNTDC, что расшифровывается как 11-бета-метил-19-нортестостерон-17-бета-додецилкарбонат.

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Отмечается, что во время исследования на протяжении 28 дней данный препарат давали 30 мужчинам, а 10 получали плацебо. Добровольцы принимали по одной капсуле 11-beta-MNTDC в день. Доза варьировалась от 200 до 400 миллиграммов.

Препарат содержит форму прогестерона — стероидного гормона, который блокирует выработку гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH) — оба необходимы для выработки спермы. Средство также содержит андрогены.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто принимал 11-beta-MNTDC, значительно снизился уровень LH и FSH по сравнению с контрольной группой. При этом пять участников эксперимента сообщили об изменении либидо, два — об эректильной дисфункции.

Ранее медики выяснили, что презервативы в качестве контрацептива надежны на 82%, а у таблеток этот показатель - 91%.