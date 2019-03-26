Названы пять веских причин заниматься сексом по утрам

Хороший секс утром может не только обеспечить вас с мужчиной хорошим настроением на целый день, но и сделать более сосредоточенными на работе и стрессоустойчивыми в течение дня.

Выделить время на утренний секс бывает непросто: нам всегда хочется поспать чуть дольше, оттянуть тот момент, когда нужно будет начинать активно двигаться. По утрам мы можем быть заняты сборами детей в школу или сами опаздывать на работу.

Тем не менее, даже если на первый взгляд миссия «завести будильник на полчаса раньше» кажется совсем невыполнимой, сексологи объяснили, почему утренний секс — это прекрасно, пишет WMJ.ru.

1. Разнообразить рутину

Сексологи в один голос твердят: чтобы разнообразить сексуальную жизнь в длительных отношениях, вовсе не обязательно изворачиваться. Некоторым партнерам достаточно просто сменить время для занятий любовью. Скажем, если вы с мужчиной привыкли заниматься сексом по вечерам и это уже стало какой-то обыденностью для вас, стоит попробовать перенести секс на утро. А если вместе с этим сменить привычные декорации спальни и перенестись, скажем, на кухню или в ванную, это гарантированно сделает секс запоминающимся и вызовет чувство новизны, которое, в свою очередь, обеспечит выработку гормона дофамина.

2. Поднять настроение на весь день

Хороший секс утром может не только обеспечить вас с мужчиной хорошим настроением на целый день, но и сделать более сосредоточенными на работе и стрессоустойчивыми в течение дня. Утренний секс — это прекрасный массаж внутренних органов и хорошая тренировка для всего организма обоих партнеров. Как показывают исследования, утренний секс помогает справиться с мигренью и плохим самочувствием, так как в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые позволяют весь день чувствовать себя хорошо и спокойно.

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3. Это пик мужской половой активности

Абсолютному большинству из нас, если не каждой, знакомо понятие утренней эрекции. Это явление чаще всего никак не связано с сексуальным возбуждением, но зато дает нам понять следующее: пик сексуальной активности мужчин приходится на утренние часы. В это время количество тестостерона в крови у мужчины достигает самой высокой отметки за сутки, а это значит, что не только степень его возбуждения будет более сильным, но еще и эрекция будет крепче.

Ученые склонны полагать, что примерно в восемь часов утра биологические ритмы мужчины и женщины максимально совпадают. В это время она начинает возбуждаться, а у него еще не успело снизиться желание, поэтому многие сексологи рекомендуют заниматься любовью именно в восемь утра.

4. Повышенная чувствительность к ласкам по утрам

По утрам чувствительное после сна тело более восприимчиво к ласкам. К тому же утренний секс может сыграть на руку девушкам, которые обычно испытывают трудности с тем, чтобы физически расслабиться во время близости. Плюс ко всему утренний секс — это более интимный для партнеров процесс. После сна, еще не успев получить свою порцию стресса за весь день, мы кажемся самим себе более уязвимыми.

5. Утренний секс можно совместить с принятием душа

Совместить приятное с полезным — это самое простое, что можно сделать с утренним сексом. Многих беспокоит проблема потливости во сне или несвежего дыхания с утра. Это беспокойство иногда становится препятствием на пути к утреннему наслаждению. Для того чтобы не лишать себя возможности заняться сексом утром, достаточно переместиться в ванную комнату. Там вы оба сможете и почистить зубы, глядя друг на друга и сгорая от желания, и принять душ, смыв с себя остатки сонливости и приготовив свой организм к активной физической деятельности.