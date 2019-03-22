Что такое точка G и как она поможет улучшить сексуальную жизнь

Существование и функции точки G окутаны тайной.

Точка G, названная в честь открывшего ее ученого Графенберга, — это эрогенная зона размером с 50-копеечную монетку. Она расположена на передней стенке вагины и покрыта тонкой чувствительной тканью, а при касании становится больше и дарит наслаждение.

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Считается, что точка G может быть ключом к оргазму у некоторых женщин. Поэтому эксперты Cosmo рассказали, как она поможет улучшить сексуальную жизнь.

Конечно, несколько быстрых движений вряд ли что-то улучшат. Но с практикой и осторожностью можно добиться очень многого. Регулярный массаж точки G улучшает кровоток и способствует более быстрому достижению оргазма. Некоторые женщины, никогда не испытывавшие оргазм, наконец получают его.

В каких позах лучшая стимуляция?

Важно, чтобы пенис касался передней стенки вагины, тогда всё получится, говорят эксперты. Лучшие варианты — поза наездницы, «миссионерка» с подушкой под бедрами, «догги-стайл».

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