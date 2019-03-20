Психологи узнали, почему некоторые молодые люди предпочитают незащищенный секс

Авторы узнали, в каких случаях юноши и девушки больше склонны избегать контрацептивов.

Психологи из Гуэлфского университета (Канада) провели небольшой опрос среди студентов и добровольцев и выяснили, какие группы молодежи более склонны к незащищенному сексу.

Авторы разделили респондентов на три группы: гетеросексуальных мужчин — 157 человек, гетеросексуальных женщин — 177 человек, а также мужчин, имевших секс с мужчинами, — 106 человек. Возраст участников варьировался от 18 до 25 лет. Цель анкетирования состояла в том, чтобы выяснить, почему молодые люди не предохраняются, даже если знают о риске заражения инфекциями, передающимися половым путем, незапланированной беременности и ВИЧ. Статья опубликована в журнале Journal of Sex Research, передает Naked Science.

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В опросе добровольцам предлагали сценарии новых романтических или сексуальных отношений и просили указать вероятностные пути их развития, в том числе действия при половом контакте и мотивацию принятия тех или иных решений.

Результаты показали, что все три группы респондентов предпочитали разные стратегии поведения при обсуждении контрацептивов. Гетеросексуальные мужчины чаще всего демонстрировали пассивное поведение и соглашались на секс без презерватива. Гетеросексуальные женщины занимали обратную позицию и переходили к решительным действиям — вплоть до отказа от секса. Представители третьей группы находились посередине и предпочитали словесные стратегии.

По словам авторов, они определили причины, по которым некоторые молодые люди отказываются от защищенного полового контакта. Например, гетеросексуальные девушки более склонны к риску тогда, когда считают отношения стабильными и видят длительную перспективу их развития. Другой интересный факт, по мнению исследователей, заключается в том, что девушки, в отличие от юношей, заранее имели негативные ожидания относительно обсуждения контрацептивов.

Психологи видят ограничения своей работы: они не опросили женщин, которые имели половые отношения с женщинами, и не включили в анкету другие гендерные/сексуальные меньшинства.

Ранее медики выяснили, что презервативы в качестве контрацептива надежны на 82%, а у таблеток этот показатель - 91%.