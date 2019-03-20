Сексолог озвучила пять причин женской измены

Желание отомстить мужчине в ответ на измену тоже является довольно частой причиной измены женщины.

Существует мнение, что в большинстве изменяют именно мужчины. Но статистика показывает другое: женщины в изменах ничуть не уступают мужчинам.

Сексолог психолог Екатерина Федорова отмечает: измена женщины начинается в голове. Сначала она готова терпеть, но когда чаша наполнится – женщина предаст, пишет "Здоровье 24".

Почему женщины изменяют

1. Отсутствие прочной эмоциональной связи

Женщине важно говорить искренне и откровенно, чувствовать своего мужчину, чувствовать его незримую поддержку и участие, и тому подобное. Если эмоциональная связь с каким-то причинам прерывается, женщина чувствует себя потерянной. Избавиться от этого чувства поможет другой человек.

2. Сексуальная неудовлетворенность

Раньше считалось, что секс только для мужчин. На самом же деле женский оргазм – это отсутствие депрессий, повышение самооценки, уменьшение риска гинекологических болезней. Если этого нет в семье, а очень хочется, то рано или поздно женщина это будет искать на стороне.

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3. Месть

Желание отомстить мужчине в ответ на измену тоже является довольно частой причиной измены женщины. Сексолог отмечает: часто бывает, что только так женщина может простить мужчине.

4. Неоправданные ожидания

Женщина ждет чего-то одного, а получает другое. При этом часто человек не виноват. Причина измены – в желании женщины видеть то, чего ей хочется, а не то, что есть. Но какими бы крепкими не были бы фантазии, жизнь их разобьет. И разочарование может быть таким горьким, что подтолкнет к измене.

5. Хочется снова быть желанной

Часто это желание возникает с возрастом. Женщине снова хочется быть любимой, почувствовать себя неповторимой, оказаться в горячих объятиях и почувствовать свежее дыхание любви. Если человек не поддерживает это в жене, а жене это очень нужно, то она начнет искать это в других мужчинах.

Ранее в ходе социологического опроса женщины откровенно рассказали о том, какие слова и фразы они терпеть не могут слышать от мужчин во время секса.