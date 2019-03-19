Названа серьезная опасность одиночества

Одиночество может быть действительно опасно для здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследований американских ученых.

Чувство одиночества и изоляция могут быть крайне опасными для человека, таковы выводы обнародованы научной группой психологов на базе Университета Бригама Янга.

Причем проблемы, вызываемые такими разрушающими чувствами, представляют опасность даже большую, чем избыточный вес, пишет MedikForum.

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В ходе исследований ученые изучили не только десятки предыдущих работ, но и данных почти 150 экспертиз и исследований с участием около 300 тысяч добровольцев. Выводы, сделанные экспертами, однозначны: социальные связи снижают риски ранних смертей почти наполовину.

Далее специалисты университета проанализировали около 70 работ коллег на территории трех континентов. После изучения данных почти 3,5 млн североамериканцев, азиатов и австралийцев была определена крайняя опасность чувства одиночества. Именно изоляция чаще других факторов становиться причиной преждевременной смерти. Одинокий человек чаще семейных людей страдает от ожирения и болезней сердца и сосудов.

В связи с этим, считают ученые, необходимо более детально изучать вопросы изоляции от общества и внедрять методы борьбы с такими явлениями. Так, уже в школах следует учить детей правильным социальным взаимосвязям, а работникам медучреждений учитывать указанный фактор при обследовании пациентов.

Ранее сотрудники Бирмингемского университета пришли к выводу, что городские парки служат отличным подспорьем для эмоционального и психического благополучия. По их словам, прогулка по городскому парку в течение 20 минут заставит вас чувствовать себя счастливее.