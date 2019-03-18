Названы секс-позы для продления удовольствия (18+)

Эксперты советуют избегать позы догги-стайл, если пара хочет продлить удовольствие.

Выбор правильной позы может сыграть ключевую роль в удовольствии от секса.

Поэтому, эксперты Cosmo посоветовали, как продлить наслаждение, воспользовавшись двумя позициями.

Наездница

Здесь всё просто: партнёр лежит на спине, а женщина забирается сверху. Он может сидеть прямо, а может наклоняться вперёд или назад, опираясь на собственные руки.

"Некоторые предпочитают движения вверх-вниз, а кто-то просто делает бёдрами круговые движения. Попробуй оба способа и реши, который из них лучше. Эта поза работает, потому что здесь ты решаешь, когда твой партнёр может достигнуть кульминации. Если ты чувствуешь, что он уже готов кончить, наклонись вперёд, чтобы проникновение стало менее глубоким и он продержался дольше", - рассказали эксперты.

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Ложки

Лёжа лицом друг к другу, женщина должна положить свою верхнюю ногу партнеру на бедро. Чтобы он ввёл пенис во влагалище и мог совершать фрикции, потребуется небольшая тренировка.

Особенность такой позиции в том, что вы можете обниматься и целоваться, но проникновение не будет глубоким.

"Эта поза работает, потому что обеспечивает более интимный и продолжительный секс, так что вы сможете наслаждаться друг другом дольше", - добавили эксперты.

При этом они советуют избегать позы догги-стайл, ведь в такой позиции партнёр получает полный контроль над глубиной и скоростью проникновения, чем он с удовольствием воспользуется.