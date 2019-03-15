Что такое поза 68: эксперты рассказали, чем она лучше 69

Далеко не всем известен интересный вариант, обозначаемый как поза 68.

Все мы знаем позу 69, которая дарит радость в сексе обоим партнерам независимо от пола.

Но далеко не всем известен еще один интересный вариант, обозначаемый как 68. Что же это за поза, рассказали эксперты Cosmo.

В отличие от 69, поза 68 предполагает наслаждение только для одного партнера (или по крайней мере — по очереди).

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Итак, один из вас ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Другой ложится "валетом" сверху — так, чтобы голова лежала на ногах "нижнего" партнера. Тот, кто снизу, доставляет удовольствие "верхнему".

Во-первых, это приятно. Во‑вторых, в этой позе у обоих партнеров свободны руки, и можно использовать их для дополнительных ласк друг друга — или для собственного наслаждения.

Противопоказание у это позы одно: если вы сильно отличаетесь массой, тяжелому нежелательно быть сверху. Но даже это можно решить, если перенести часть веса тела на собственные локти и колени.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.