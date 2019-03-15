Названы фразы, которые женщины терпеть не могут слышать во время секса

На первом месте - фраза "Ты будешь сверху".

В ходе социологического опроса женщины откровенно рассказали о том, какие слова и фразы они терпеть не могут слышать от мужчин во время секса.

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Одна из британских газет провела опрос среди 4 300 своих читательниц, который показал, какие слова женщины буквально ненавидят слушать во время секса, пишет MedikForum.

28% респонденток заявили, что терпеть не могут, когда мужчина говорит им: «Ты будешь сверху». Для женщин этот приказ звучит крайне неприятно. На втором месте по степени неприязни вопрос «Ты уже закончила?». 24% женщин считают его неприемлемым.

На третьем месте по степени неприязни (14%) просьба мужчины «включить телевизор». Наконец, на четвёртом месте этого небольшого рейтинга фраза мужчины «У нас не так много времени», которую он произносит во время секса. Тем самым партнер как бы призывает любимую поторопиться, но 12% женщин считают данную рекомендацию неприемлемой во время секса.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.