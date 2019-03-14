Что люди думают о стонах во время секса - опрос

Опрос был посвящен сексуальной громкости.

Проведенный недавно опрос американцев показал, что 41% женщин считают себя чрезмерно громогласными в интимные моменты. При этом мужчин с таким же мнением о себе набралось всего 27%.

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Исследователи считают, что разница обусловлена в первую очередь меньшей эмоциональностью сильного пола: мужчины не так сильно об этом переживают, пишет Cosmo.

Интересно, что 54% респондентов считают важным слышать эротичные звуки от партнера, а 42% - выражать себя в сексе. Вероятно, это эволюционный фактор, поскольку наши предки придавали звукам очень большое значение. Если хочется выразить себя через стоны, не сдерживайтесь, советуют эксперты.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.