Стали известны представления об идеальной женщине у мужчин с разной самооценкой

Респонденты были разделены на четыре группы по уровню самооценки: завышенная, высокая, средняя и низкая.

Российские психологи выявили особенности представлений об идеальной женщине у мужчин с разной самооценкой.

Статья об этом вышла в Russian Journal of Education and Psychology, пишет Naked Science.

Выборку составили три возрастные группы мужчин: 18–24 года, 26–32 года, 33–40 лет. Респонденты были разделены на четыре группы по уровню самооценки: завышенная, высокая, средняя и низкая.

В результате исследования выяснилось, что в целом представители сильного пола видят в качестве идеала женщину, соответствующую традиционному женскому образу: заботливую, понимающую, честную, преданную и… стройную.

Но у мужчин с разной самооценкой есть некоторые отличия в представлениях об идеале.

У тех, чью самооценку можно назвать низкой, в образе идеальной женщины преобладают традиционные «женские» характеристики (не вульгарная, чистоплотная, хозяйственная, понимающая), у мужчин с завышенной самооценкой - более «эмансипированные» характеристики (целеустремленная, самостоятельная, с характером).

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Любопытно, что у обеих групп респондентов образ идеальной женщины имеет значимую связь с образами «моей девушки» и «идеальной жены» - вероятно, участники исследования наделяют идеал теми качествами, которыми обладает их избранница.

У мужчин с высокой самооценкой идеал супружеских отношений связан в первую очередь с материнством как таковым, с теми характеристиками, которые описывают типично «материнский» образ, поясняет автор статьи.

У мужчин со средней самооценкой образ идеальной женщины состоит преимущественно из тех характеристик, которые отражают ее отношение к другим людям (душевная, преданная и другие).

В целом респонденты объединяют образы «женщина с обложки» (модель), «современная женщина» и «легкомысленная женщина» в один кластер, и он не попадает в образ «идеальной женщины».

Это говорит о противоречии между образом женщины, который транслируется СМИ, и тем женским идеалом, который присутствует в обыденном сознании мужчины.