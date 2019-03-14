GoPro для пениса: представлена интимная видеокамера (фото, видео 18+)
14:06, 14 марта 2019Отношения
886 0
Британская пресса уже окрестила новинку “GoPro для пениса”.
Видеокамера для пениса / фото Julz
Компания Julz анонсировала первую в своем роде камеру для мужского полового члена.
Читайте такжеКак получить оргазм за 20 секунд: названы пять правил
Если быть точным, это эрекционное кольцо из силикона со встроенной камерой, пишет Disgusting men.
По словам создателей, кольцо весит приблизительно 28 грамм и способно заснять до 90 минут видео в 1080p. Также присутствует режим ночного видения. Девайс обойдется в $160.
На что способна камера, можно посмотреть в этом трейлере:
Камера имеет доступ к интернету, но разработчики заверяют, что видео сгружаются не в облако, а непосредственно на телефон обладателя члена.
Также CockCam сделан влагонепроницаемым, что важно в условиях, в которых придется работать камере, подчеркивают представители компании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter