GoPro для пениса: представлена интимная видеокамера (фото, видео 18+)

Британская пресса уже окрестила новинку “GoPro для пениса”.

Компания Julz анонсировала первую в своем роде камеру для мужского полового члена.

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Если быть точным, это эрекционное кольцо из силикона со встроенной камерой, пишет Disgusting men.

По словам создателей, кольцо весит приблизительно 28 грамм и способно заснять до 90 минут видео в 1080p. Также присутствует режим ночного видения. Девайс обойдется в $160.

На что способна камера, можно посмотреть в этом трейлере:

Камера имеет доступ к интернету, но разработчики заверяют, что видео сгружаются не в облако, а непосредственно на телефон обладателя члена.

Также CockCam сделан влагонепроницаемым, что важно в условиях, в которых придется работать камере, подчеркивают представители компании.