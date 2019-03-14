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GoPro для пениса: представлена интимная видеокамера (фото, видео 18+)

14:06, 14 марта 2019
Отношения
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Видеокамера для пениса / фото Julz

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Если быть точным, это эрекционное кольцо из силикона со встроенной камерой, пишет Disgusting men.

По словам создателей, кольцо весит приблизительно 28 грамм и способно заснять до 90 минут видео в 1080p. Также присутствует режим ночного видения. Девайс обойдется в $160.

На что способна камера, можно посмотреть в этом трейлере: 

Камера имеет доступ к интернету, но разработчики заверяют, что видео сгружаются не в облако, а непосредственно на телефон обладателя члена.

Также CockCam сделан влагонепроницаемым, что важно в условиях, в которых придется работать камере, подчеркивают представители компании.

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Теги: #секс