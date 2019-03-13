Названы продукты, которые не стоит есть перед сексом

13:26, 13 марта 2019
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Названы продукты, которые плохо влияют на сексуальную жизнь / фото pixabay.com

Иногда секс просто восхитительный, а в другой день всё идёт как-то не так. В большинстве своём люди списывают неудачи в постели на усталость, стресс, нежелание. Очень часто на это влияют продукты, которые мы едим в течение дня.

Какие именно продукты питания негативно сказываются на сексуальной жизни, рассказали эксперты МедикФорум.

1. Фастфуд

Тяжёлая пища отрицательно влияет на сексуальную жизнь. Все продукты, в которых есть трансжиры, под запретом, если вы жаждете бурной ночи. Лучше отказаться в таком случае от бургеров, наггетсов, чипсов и других подобных продуктов. Несмотря на то, что они отлично утолят голод на какое-то время, улучшить сексуальную жизнь такие продукты не смогут.

2. Сыр

Да, есть определенные сыры, которые позитивно сказываются на сексуальной жизни, например, с плесенью. Но при слишком большом их употреблении может серьёзно измениться гормональный фон человека. В частности, из-за этих продуктов может быть замедлен естественный процесс выработки половых гормонов. Речь идёт о тех, которые очень влияют на сексуальную жизнь — эстрогене, тестостероне и прогестероне.

3. Молочный шоколад

Многие молочные продукты способны ухудшить сексуальную жизнь. В том числе и молочный шоколад. Поэтому лучше данный продукт не есть. А вот горький шоколад наоборот сделает сексуальную жизнь гораздо интереснее.

4. Соя и соесодержащие продукты

Эти продукты тоже не должны быть в рационе, если вы рассчитываете на качественный секс. Скорее всего, его не будет. А причина кроется в фитоэстрогене, который легко вытесняет тестостерон. Соответственно, и сексуальная жизнь становится не такой яркой.

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5. Бобовые продукты

Либидо будет снижено и от потребления бобовых продуктов. Несмотря на то, что в них есть клетчатка и антиоксиданты, что оказывает пользу для организма в целом. Но есть в поедании таких продуктов одно «но»: они слишком тяжёлые. К тому же приводят к вздутию живота и содержат фитоэстрогены, которые уменьшают выработку тестостерона.

6. Соленья и консервированные продукты

Такие продукты будут плохо влиять на сексуальную жизнь. А всё дело в том, что они влияют на выработку тестостерона, отрицательно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. За счёт высокого артериального давления уменьшается приток крови к половым органам, а это вредит сексуальной жизни.

7. Попкорн

Это тоже не самый лучший продукт для улучшения сексуальной жизни. Да, они повысят настроения, а вот настрой на отличный романтический вечер — вряд ли.

8. Вино

Считается, что вино — это любовный напиток. И это действительно так, если речь идёт об одном бокале. А вот чрезмерное употребление алкоголя может серьёзно навредить не только сексуальной жизни, но и в целом здоровью. Вино ослабляет половые органы, возникают проблемы с координацией движений, нервной системой, возбуждением. Поэтому лучше вообще не употреблять алкоголь, если рассчитываете на сексуальный вечер.

9. Мучные продукты

В составе мучных изделий часто содержится лакрица. Именно этот компонент таких продуктов оказывает негативное влияние на сексуальную жизнь — глицериновая кислота в составе плохо влияет на выработку тестостерона. Если и хочется съесть булочку, то лучше наутро, после того, как предались плотским утехам.

10. Кофеин

Кофеин плохо влияет на работу половых органов и гормона стресса. Также из-за чрезмерного ежедневного употребления напитков, содержащих кофеин, надпочечники приходят в негодное состояние.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.

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Теги: #секс